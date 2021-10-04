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Муниципал 18:53

Жители Литейного округа прокатятся на БТР за счет бюджета

фото ЗакС политика Жители Литейного округа прокатятся на БТР за счет бюджета

Казенное учреждение "Муниципальный центр Литейный" в понедельник, 4 октября, объявило конкурс на организацию и проведение "мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с квест программой". Потратить на него готовы до 200 тысяч рублей из бюджета МО "Литейный округ".

В техническом задании говорится, что квест должен состояться в черте Петербурга или на расстоянии не более 100 км от города. Жителей муниципалитета - 75 человек разного возраста - должны доставить туда на автобусах. 

В программу мероприятия входят тактическая и огневая подготовка со стрельбой из АК-47, метание гранат, радиационная, бактериологическая и химическая защита, марш-бросок на бронетехнике, включая БТР-80. Организатор обязан предоставить артиллерийскую пушку калибром не менее 76 мм с возможностью имитации выстрелов холостыми снарядами.

"Исполнитель в рамках мероприятия проводит учебно-показательную контртеррористическую операцию, продолжительность не менее 15 минут. В операции принимают участие не менее 5 инструкторов в специализированной экипировке", - говорится в техническом задании.

Организатор должен будет накормить участников военно-патриотического мероприятия гречневой кашей с тушенкой. КУ "Муниципальный центр Литейный" принимает заявки на участие в тендере до 11 октября.

Фото: roe.ru


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