           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:16

Депутат Чебыкин намерен перенести петербургский День отца с июня на октябрь

фото ЗакС политика Депутат Чебыкин намерен перенести петербургский День отца с июня на октябрь

Автор закона об утверждении регионального Дня отца, депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин ("Единая Россия") рассказал ЗАКС.Ру, что будет отмечать праздник в день, который предложил президент.

Владимир Путин 4 октября подписал указ, согласно которому отмечать праздник станут в третье воскресенье октября. Однако еще в 2019 году по инициативе Чебыкина парламент Петербурга установил, что День отца в Петербурге будет приходиться на третье воскресенье июня. 

- Я сегодня скромно смотрел эти новости и думал, может кто вспомнит, как мы в Петербурге бились. Все уже забыли. Я, как многодетный отец, очень рад, что есть день матери и день отца. Хороший праздник. Для мужчин появился еще один стимул становиться отцами, чтобы они по праву считали этот день своим праздником. Конечно, будем праздновать тот день, который сегодня подписал президент, - рассказал Чебыкин. 

Депутат уточнил, что региональный праздник останется, но его перенесут на дату, утвержденную Путиным. 

Россияне отметят новый праздник впервые 17 октября. В тексте указа говорится, что он должен укрепить статус семьи и значимость отцовства в воспитании детей. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости4 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru