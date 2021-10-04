В России появился новый праздник — День отца

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит в России новый праздник — День отца, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Таким образом, в первый раз его отметят в 2021 году, 17 октября.

Ввести в России День отца предложил Минтруд в июле. Подобный праздник отмечается в более чем сотни стран мира, в большинстве из них он приходится на третье воскресенье июня. В России также есть День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.