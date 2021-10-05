           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:30

Петербургский врач заявила о высоком риске постковидного синдрома среди молодых россиян

фото ЗакС политика Петербургский врач заявила о высоком риске постковидного синдрома среди молодых россиян

Намного чаще остальных категорий населения с постковидным синдромом сталкиваются молодые жители России, констатировала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова.

Жалобы на различные осложнения после перенесённого COVID-19 зафиксированы преимущественно у молодых людей, нежели у пожилых: в основном они касаются "сбоев" в работе нервной системы.

"Чаще постковид мы видели у тех, кто перенёс болезнь в легкой форме, дома. В основном это молодые люди 30-50 лет. Хотя постковид может коснуться любого", — приводит слова Рябковой ДП.

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди среди прочего жалуются на утрату активности и потерю работоспособности, они быстрее устают и часто сталкиваются с таким симптомом, как "туман в голове".

"Снижение памяти, внимания, спутанность мыслей и прочее. Нарушение обоняния: запахи либо совсем не чувствуются, либо они искажаются. Выпадение волос", — заключила петербургский врач.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru