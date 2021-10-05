Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Международным днём учителя

Петербургский градоначальник Александр Беглов и новый спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили горожан и работников сферы образования с Международным днём учителя.

"Это праздник людей самой нужной, благородной и востребованной профессии. Именно в школе формируется личность человека, происходит воспитание новых поколений, которым предстоит вершить судьбу страны. Учителя не только передают свои глубокие знания, но и прививают нравственные ценности и ориентиры всей будущей жизни ученика", – приводит слова Беглова и Бельского пресс-служба Смольного.

Представители двух ветвей власти Северной столицы отметили, что петербургская школа не зря считается лидером образования в России: она постоянно эволюционирует, а городские педагоги из года в год получают почётные грамоты и звания.

"В сложный период пандемии коронавирусной инфекции наша школа достойно справилась с вызовом времени. Благодаря профессионализму, мастерству и таланту петербургских учителей учебный процесс не прервался ни на месяц. Система образования нашего города вновь подтвердила свое звание лучшей в России", – резюмировали поздравление чиновники.