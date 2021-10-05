Мандат Кутепова в ЗакС передали единороссу Носову

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 октября приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что избранного парламентарием от "Единой России" Андрея Кутепова коллеги во второй раз направили в Совет Федерации.

Зацепа отметил, что в данном случае мандат передаётся по иным правилам, чем при регистрации депутатов после выборов. По его словам, "Единая Россия" предложила в состав ЗакСа Владимира Носова. Это назначение одобрили члены Горизбиркома.

Кутепов представлял ЗакС в Совфеде с 2016 года. Он руководил комитетом по экономической политике и входил в состав комитета по регламенту.

София Саттарова