"Бюджет деградации страны": Зюганов критически отозвался о расходах государства на 2022 год

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на предложенные правительством поправки к проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Умозаключения коммуниста приводятся в его Twitter-аккаунте.

"Вдумайтесь: правительство намеревается резко сократить расходы на медицину и социальную сферу. Значительно урезаются и инвестиции в экономику! Всеми правдами и неправдами получив большинство в Госдуме, власть теперь не считает нужным скрывать свои антинародные действия", — делится мыслями Зюганов.

Не так давно глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении проекта государственного бюджета на 2022–2024 год на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Ожидается, что новый бюджет будет социально ориентированным: согласно поручению Владимира Путина, в него должны быть заложены средства на выплаты нуждающимся беременным женщинам, а также предусмотрены деньги на оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет и пособия на ребенка от 8 до 17 лет.

Фото: пресс-служба Кремля