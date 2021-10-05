Роман Путин прокомментировал свое попадание в "Архив Пандоры"

Сын двоюродного брата президента России, предприниматель Роман Путин на личной странице в TikTok высказался о своей бывшей офшорной компании, которая фигуриует в расследовании Международного консорциума журналистов, известном как "Архив Пандоры".

Участвовавшее в расследовании российское издание "Важные истории" (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) рассказало, что в 2012 году на Сейшельских островах была зарегистрирована компания Infinite Capital Corp. Ее бенефициаром был двоюродный племянник президента. Авторы расследования вспомнили высказывание Владимира Путина того же 2012 года:

"Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики… Нам нужна целая система мер по деофшоризации".

Роман Путин заявил, что не вел никаких дел с государственными компаниями и учреждениями, а занимался привлечением инвестиции из-за рубежа.

"Хотел рассказать, что такое офшорная компания, во-первых. Многие представляют, что это острова в теплых тропических морях с пещерами, набитыми сундуками золота коррупционеров. Частично, это так. Да, как правило, это бедные страны, которые четко понимают, что никогда никакой международный бизнес не придет на их территорию, и они делают сверхудобные и сверхльготные условия для ведения бизнеса. А именно — маленькую ставку налогов вне зависимости от оборотов. Некоторое время этот инструмент был достаточно интересен для международных расчетов", – сказал Роман Путин.

Родственник президента подтвердил, что открывал компанию на островах и проводил через нее транзакции.

"В 2010 году, если я не ошибаюсь, было подписано международное соглашение по обмену информацией между различными офшорными зонами. Это дало прозрачность бизнесу и прозрачность для государства по отслеживанию всех транзакций, которые проходят через офшорные зоны. По факту в офшорных зонах с 2010 года вы ничего спрятать не сможете. Информация придет в налоговую службу России", – отметил герой расследования.

Он также добавил, что ликвидировал офшорную компанию, как только она перестала быть привлекательным финансовым инструментом.

Напомним, в расследовании "Важных историй" фигурируют также знакомая Владимира Путина Светлана Кривоногих, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чиновники и депутаты Государственной Думы.