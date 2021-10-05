           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:37

Суд арестовал экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о взятках от похоронного бизнеса

фото ЗакС политика Суд арестовал экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о взятках от похоронного бизнеса

Фрунзенский суд Владивостока отправил под арест бывшего мэра города Олега Гуменюка, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в приморском управлении Следственного комитета.

Мера пресечения избрана на два месяца. Гуменюка обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019–2021 годах Гуменюк регулярно получал взятки от руководства муниципального предприятия "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Следствие считает, что за все время экс-мэр Владивостока получил более 19,5 млн рублей.

О задержании Гуменюка стало известно 4 октября. В мае он ушел с поста главы Владивостока после критики полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru