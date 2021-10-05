"Это вопиющий факт": Горизбирком рассмотрел жалобы на территориальные избиркомы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 октября рассмотрела три жалобы на решения территориальных избиркомов, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что член территориальной комиссии № 22 с правом совещательного голоса Борис Романов обжалует решение своей комиссии по жалобе на УИК № 355. Заявитель указал, что его не пригласили на рассмотрение его обращения в территориальной комиссии, рассказал Зацепа. По его словам, председатель ТИК № 22 Олег Ткаченко на рабочей группе уточнил, как именно и кто уведомлял Романова о рассмотрении жалобы. На заседании ГИК Ткаченко заявил, что Романов является одновременно и членом избиркома, и кандидатом. По его мнению, такое совмещение не предусмотрено законом. Члены Горизбиркома возразили и напомнили, что кандидат может быть членом комиссии с правом совещательного голоса.

– Уважаемые коллеги, мы в очередной раз убеждаемся, что, работая председателем ТИКа не первый созыв, коллеги абсолютно не знают законодательства о выборах, касающегося в первую очередь дня голосования и соблюдения или нарушения избирательных прав граждан. Законодательство о выборах с момента его принятия никогда не запрещало кандидатам быть членами с правом совещательного голоса. Поэтому нарушение прав в данном случае члена комиссии с правом совещательного голоса произошло по незнанию председателем ТИКа законодательства о выборах. Это вопиющий факт, – заявил член ГИК Алексей Березин.

По его мнению, недопустимо незнание законодательства о выборах председателем территориального избиркома. Зацепа сообщил, что рабочая группа предложила отменить решение ТИК и отправить его на пересмотр. Остальные члены Горизбиркома поддержали это предложение единогласно.

Также ГИК рассмотрел жалобу члена ТИК № 29 на решение территориального избиркома № 63. Избирком № 29 выполнял функции окружной комиссии по выборам депутата Государственной Думы по округу № 217.

– ТИК №63 ранее оставил без удовлетворения его жалобу на действие участковой комиссии № 2151, которая ему как члену вышестоящей, не непосредственно вышестоящей, а окружной комиссии, не позволила ознакомиться с рядом избирательных документов, – рассказал Зацепа.

По его словам, Прокопенко имел право ознакомиться с документами только по выборам в Госдуму, а требование показать документы по выборам в Законодательное собрание Петербурга незаконно. Прокопенко возразил, что не уточнял, какие именно документы просит. В итоге никакие бумаги он не увидел — значит, нарушения не было, считает член ТИК № 29. Он добавил, что жалобу к коллегам отправлял через специальную форму, где указывается электронный адрес, но о заседании по обращению его не уведомили.

Зацепа сообщил, что рабочая группа предлагает частично удовлетворить жалобу Прокопенко. Признать незаконным бездействие УИК из-за отказа показать документы по выборам депутатов Госдумы, отменить решение ТИК № 63 и признать незаконным бездействие Прокопенко из-за его требования показать бумаги по выборам депутатов ЗакСа, перечислил Зацепа. Ряд членов Горизбиркома выступили против последнего пункта, но большинство приняли предложенный проект решения.

На ТИК № 19 жалобу подали Надежда Калямина, Николай Лаврентьев и Алёна Лаврова. Они обратились из-за решения территориального избиркома на их жалобу на участковые комиссии, которые отказались предоставить заявителям документы, сообщил Зацепа. По его словам, решения ТИК основаны только на объяснениях председателей участковых избиркомов — значимой мотивировки нет. Член ГИК предложил коллегам отменить решения и отправить вопросы на повторное рассмотрение. Остальные члены Горизбиркома это поддержали.

София Саттарова