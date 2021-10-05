Эргашев допустил введение новых ограничений в Петербурге при ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в разговоре с телеканалом "78" заявил, что вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом Смольный пока не планирует, но может рассмотреть такую возможность в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Эргашев заявил, что Смольный постоянно контактирует с Роспотребнадзором и принимает меры реагирования с учетом требований главного санитарного врача города. Он отметил, что начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, и это происходит на фоне распространения COVID-19.

Чиновник напомнил, что снизить риски заразиться позволят соблюдение масочного режима и вакцинация от коронавируса и гриппа. По его словам, эти меры помогут сохранить здоровье.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью привились от коронавируса 1,6 млн человек. При этом он называл эту цифру недостаточной для коллективного иммунитета к коронавирусу из-за того, что инфекция постоянно мутирует.