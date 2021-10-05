           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:57

Эргашев допустил введение новых ограничений в Петербурге при ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса

фото ЗакС политика Эргашев допустил введение новых ограничений в Петербурге при ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в разговоре с телеканалом "78" заявил, что вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом Смольный пока не планирует, но может рассмотреть такую возможность в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Эргашев заявил, что Смольный постоянно контактирует с Роспотребнадзором и принимает меры реагирования с учетом требований главного санитарного врача города. Он отметил, что начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, и это происходит на фоне распространения COVID-19.

Чиновник напомнил, что снизить риски заразиться позволят соблюдение масочного режима и вакцинация от коронавируса и гриппа. По его словам, эти меры помогут сохранить здоровье.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью привились от коронавируса 1,6 млн человек. При этом он называл эту цифру недостаточной для коллективного иммунитета к коронавирусу из-за того, что инфекция постоянно мутирует.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru