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АО "Метрострой Северной столицы" стал единственным поставщиком по строительству метро в Петербурге

фото ЗакС политика АО "Метрострой Северной столицы" стал единственным поставщиком по строительству метро в Петербурге

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении АО "Метрострой Северной столицы" статуса единственного поставщика на проектирование и строительство объектов метрополитена в Петербурге, сообщили в Смольном.

Теперь комитет по развитию транспортной инфраструктуры сможет заключать с организацией госконтракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Ожидается, что компания начнет работать по заключаемым договорам с 12 октября: к этому времени планируется принять сотрудников ОАО "Метрострой" в штат АО "Метрострой Северной столицы".

Губернатор Александр Беглов заявил, что ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 млрд рублей с учетом ожидаемых от "Газпрома" налоговых отчислений в бюджет Петербурга. По его словам, такие объемы финансирования позволят к 2024 году сдать три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт" в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах соответственно. Смольный считает, что при дополнительных инвестициях появится возможность запустить до 12 станций метро, в том числе "Кудрово" с электродепо "Правобережное" в Ленобласти.


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