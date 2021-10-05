ТАСС: Валентина Терешкова откроет первое заседание Госдумы восьмого созыва вместо старейшего депутата

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова откроет первое пленарное заседание нижней палаты парламента восьмого созыва вместо старейшего депутата, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно законодательству, первое пленарное заседание нового созыва Госдумы открывает старейший депутат. В восьмом созыве это единоросс Владимир Ресин, бывший первый вице-мэр Москвы. Он родился в 1936 году, а Терешкова — на год позже.

Однако Ресин отказался открывать заседание, предложив сделать это Терешковой, рассказал источник. Первое заседание Госдумы восьмого созыва назначено указом президента Владимира Путина на 12 октября.