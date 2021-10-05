           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:25

Смольный официально отказался от идеи строить наземный выход из метро на Театральную площадь

фото ЗакС политика Смольный официально отказался от идеи строить наземный выход из метро на Театральную площадь

Власти Петербурга окончательно отказались от идеи строить наземный выход из будущего метро "Театральная" на одноимённую площадь, следует из технической документации к проекту вестибюля станции, который опубликован на портале госзакупок.

В документе указано, что размещения второго выхода "на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать".

Тендер на разработку проекта получило ООО "ТранспроектИнжиниринг", предложив за свои услуги 7,6 млн рублей. Компания изучит возможность размещения выхода из "Театральной" на участке по адресу: Лермонтовский проспект, 1/44. Там на данный момент располагается Дом быта.

Отметим, что у "Театральной" будет два выхода: первый расположится на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов.

О том, что власти Петербурга отбросили идею возводить выход со станции прямо перед Мариинским театром, ещё в сентябре прошлого года заявлял губернатор Александр Беглов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru