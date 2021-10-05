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Новости 14:53

Суд открыл комику Мирзализаде въезд в РФ, обязав МВД снять пожизненный запрет

фото ЗакС политика Суд открыл комику Мирзализаде въезд в РФ, обязав МВД снять пожизненный запрет

Суд постановил, что МВД должно отменить пожизненный запрет на въезд комику Идраку Мирзализаде и заменить срок на "более разумный", информирует РИА "Новости".

"Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного", – высказался стендапер.

Силовое ведомство сочло пребывание комика в РФ "нежелательным" 30 августа.

Ранее СМИ писали, что на фоне скандала Мирзализаде, не дожидаясь принудительной депортации, которая ему угрожала, сам покинул территорию РФ.

Шутка стендапера ещё до объявления персоной нон-грата обернулась для него десятью сутками административного ареста и нападением неизвестных на улицах Москвы.


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