           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:02

Экс-глава штаба Навального* в Краснодаре Гяммер покинул Россию

фото ЗакС политика Экс-глава штаба Навального* в Краснодаре Гяммер покинул Россию

Бывший координатор краснодарского штаба Алексея Навального Лев Гяммер 4 октября эмигрировал в Грузию. Он принял решение покинуть страну из-за возможного уголовного преследования в отношении его и бывших сотрудников структур политика за создание экстремистского сообщества, о чем сообщил в своем Telegram-канале. 

"Политически активные экс-координаторы штабов попали под куда более серьезный удар, чем раньше. Это сигнал. Нам дали фору. Дальше — тюрьма. <...> Я посовещался с юристами и мы пришли к однозначному выводу — надо уезжать", - говорится в сообщении Гяммера. 

О новом уголовном деле в отношении Навального и его сторонников стало известно в конце сентября. Его, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282. 1 УК) за митинги в период с 2014 по 2021 года, на которых, по мнению Следственного комитета, были призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и "иные лица" обвиняются в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Максимальное наказание по этим статьям до двух и одного года лишения свободы. 

Летом 2020 года суд в Краснодаре оштрафовал Гяммера на 80 тысяч рублей за оскорбление власти. В видеоролике на YouTube он позволил себе использовать в одной реплике упоминание президента, войн, воровства и заказных убийств, что судья счел непристойным.

Константин Леньков, фото - Михаил Чимаров

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru