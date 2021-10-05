Экс-глава штаба Навального* в Краснодаре Гяммер покинул Россию

Бывший координатор краснодарского штаба Алексея Навального Лев Гяммер 4 октября эмигрировал в Грузию. Он принял решение покинуть страну из-за возможного уголовного преследования в отношении его и бывших сотрудников структур политика за создание экстремистского сообщества, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

"Политически активные экс-координаторы штабов попали под куда более серьезный удар, чем раньше. Это сигнал. Нам дали фору. Дальше — тюрьма. <...> Я посовещался с юристами и мы пришли к однозначному выводу — надо уезжать", - говорится в сообщении Гяммера.

О новом уголовном деле в отношении Навального и его сторонников стало известно в конце сентября. Его, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282. 1 УК) за митинги в период с 2014 по 2021 года, на которых, по мнению Следственного комитета, были призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и "иные лица" обвиняются в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Максимальное наказание по этим статьям до двух и одного года лишения свободы.

Летом 2020 года суд в Краснодаре оштрафовал Гяммера на 80 тысяч рублей за оскорбление власти. В видеоролике на YouTube он позволил себе использовать в одной реплике упоминание президента, войн, воровства и заказных убийств, что судья счел непристойным.

Константин Леньков, фото - Михаил Чимаров