Впервые за 10 лет россияне признались, что пойти на выборы их заставило начальство

Социологи "Левада-Центра"* провели среди россиян поствыборный опрос о резонности участия в электоральном процессе, а также о том, что побудило их к этому.

Так, впервые за 10 лет 3% респондентов признались, что принять участие в голосовании по выборам в Госдуму их принудили начальники. На парламентских выборах 2011 и 2016 года, констатировали в "Леваде", эти показатели были менее 1%. При этом большая часть опрошенных (94%) заявили, что не сталкивались ни с каким давлением со стороны работодателей.

Среди всех респондентов 57% сообщили, что проголосовали, так как считают это своим гражданским долгом, 8% стремились помочь определённому кандидату или партии, ещё 8% пришли с тем, чтобы их голос не могли украсть.

7% опрошенных пришли на участки для того, чтобы выразить свою политическую позицию (к примеру, в 2011 году таких граждан было 20%), ещё столько же признались, что сходили на выборы по привычке.

Среди респондентов, отказавшихся от голосования, 21% заявили, что не верят ни одному из действующих политиков, 17% не попали на участки по личным причинам, 10% полагают, что их выбор ничего в стране не изменит.

Большая часть опрошенных (68%) одобрили идею трёхдневного голосования, 27% выступили против. Наиболее остальных поддерживают идею сторонники "Единой России" и ЛДПР (86% и 84%). Критически оценивают задумку сторонники КПРФ.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов