           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:28

Впервые за 10 лет россияне признались, что пойти на выборы их заставило начальство

фото ЗакС политика Впервые за 10 лет россияне признались, что пойти на выборы их заставило начальство

Социологи "Левада-Центра"* провели среди россиян поствыборный опрос о резонности участия в электоральном процессе, а также о том, что побудило их к этому.

Так, впервые за 10 лет 3% респондентов признались, что принять участие в голосовании по выборам в Госдуму их принудили начальники. На парламентских выборах 2011 и 2016 года, констатировали в "Леваде", эти показатели были менее 1%. При этом большая часть опрошенных (94%) заявили, что не сталкивались ни с каким давлением со стороны работодателей.

Среди всех респондентов 57% сообщили, что проголосовали, так как считают это своим гражданским долгом, 8% стремились помочь определённому кандидату или партии, ещё 8% пришли с тем, чтобы их голос не могли украсть.

7% опрошенных пришли на участки для того, чтобы выразить свою политическую позицию (к примеру, в 2011 году таких граждан было 20%), ещё столько же признались, что сходили на выборы по привычке.

Среди респондентов, отказавшихся от голосования, 21% заявили, что не верят ни одному из действующих политиков, 17% не попали на участки по личным причинам, 10% полагают, что их выбор ничего в стране не изменит.

Большая часть опрошенных (68%) одобрили идею трёхдневного голосования, 27% выступили против. Наиболее остальных поддерживают идею сторонники "Единой России" и ЛДПР (86% и 84%). Критически оценивают задумку сторонники КПРФ.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

 

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru