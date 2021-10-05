Суд не принял иск территориальной комиссии №19 к "заминированному" УИК №1991

Пушкинский районный суд отказал в принятии иска территориальной избирательной комиссии №19 к участковому избиркому №1991, сказано на сайте суда. В причинах такого решения указано: "иные основания для отказа в принятии заявления". Подробности суд не уточнил.

ТИК №19 на звонки ЗАКС.Ру не ответил. Аналогичный иск территориальной комиссии к УИК №1379 также не принят в производство, но уже Московский районным судом.

Обновление 17:00 часов: В объединенной пресс-службе судов Петербурга ЗАКС.Ру сообщили, что суды сослались на возможность самой территориальной комисии до собственного установления итогов голосования отменить итоги по участку или признать их недействительными. Также суды сослались на п.1 ч.1 статьи 128 Кодекса административного производства, сообщили в пресс-службе. В данном пунке сказано: "заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах".

Данные определения районных судов можно в течение пяти дней оспорить в горсуде. На сайте Санкт-Петербургского городского суда данных о подобных оспариваниях нет.

Напомним, во время выборов УИК №1991 эвакуировали якобы из-за сообщения о минировании здания. "Наблюдатели Петербурга" сообщили, что до этого на участке якобы заметили сейф-пакет с неизвестным наполнением, который отказались показывать членам вышестоящей комиссии. Во время эвакуации здания камера видеонаблюдения на участке отключилась на пять минут, добавили "наблюдатели".

Центризбирком потребовал от территориальной комиссии, отвечающей за участок №1991, подать иск в суд об оспаривании итогов выборов на УИК. Также ЦИК обязал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности главу ТИК №19. Глава Горизбиркома Наталья Чечина после этого сообщила, что иски будут поданы, а кадровый вопрос решат после завершения проверки.