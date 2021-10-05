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Смольный готов увеличить расходы на метро перед вторым чтением бюджета

фото ЗакС политика Смольный готов увеличить расходы на метро перед вторым чтением бюджета

Комитет финансов может увеличить объем финансирования строительства метро в Петербурге в 2022-2024 годах до 150 млрд рублей, заявил председатель Комфина Алексей Корабельников на заседании городского правительства 5 октября.

По его словам, соответствующую поправку готовы внести ко второму чтению проекта бюджета города в Законодательном собрании.

В настоящее время в проекте на ближайшие три года на развитие подземки заложены 95 млрд рублей. Корабельников отметил, что это соответствует заявке, поданной комитетом по развитию транспортной инфраструктуре. 

На развитие транспортной системы Петербурга в целом на ближайшую трехлетку определили 568 млрд рублей. Из них 70 млрд - средства, необходимые для проведения транспортной реформы. 55 млрд хотят направить на обновление передвижного состава.

Согласно проекту бюджета на 2022 год, представленному на заседании правительства, доходная часть городской казны составит 874,4 млрд рублей, расходная - 918,1 млрд рублей. Дефицит - порядка 44 млрд. В 2024 году собственные доходы должны превысить 1 трлн рублей.


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