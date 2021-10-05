Трусканов требует у Горизбиркома возместить затраты на юриста

Санкт-Петербургский городской суд 4 октября зарегистрировал ходатайство экс-главы МО "Автово" Геннадия Трусканова ("Справедливая Россия - За правду") с требованием обязать Городскую избирательную комиссию возместить затраты на услуги юриста, который представлял его по иску о незаконной агитации.

В заявлении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Трусканова говорится, что 13 августа он заключил с юристом Александром Новиковым договор на оказание юридических услуг на сумму 65 тысяч рублей. В соответствии с законом, суд по ходатайству возлагает погашение судебных издержек на "проигравшую" сторону.

Новиков рассказал ЗАКС.Ру, что они не стали заявлять о компенсации во время первого обращения, так как это могло затянуть время рассмотрения иска. Он также отметил, что суды редко удовлетворяют требования в полном размере. В среднем, по его словам, компенсации по делам в сфере электорального законодательства делам составляют 15-20 тысяч рублей.

Напомним, ГИК попросил Роскомнадзор привлечь к ответственности редакцию муниципальной газеты "Автовские ведомости" за публикацию поздравления с Днем ВМФ от имени Трусканова, который в тот момент был зарегистрированным кандидатом на выборах в депутаты совета МО "Автово". На него пожаловалась другая претендентка на мандат Екатерина Гончарова. Она обнаружила, что Трусканов не оплатил размещение в газете через свой избирательный счет. Позже, Горсуд отменил это предупреждение, согласившись с тем, что Трусканов, занимая пост главы МО, действовал в рамках своих полномочий.

По итогам муниципальных выборов в МО "Автово" в совет избрались 19 представителей "Справедливой России - За правду" и одна от КПРФ. Половина из справедливороссов - депутаты предыдущего созыва, включая Трусканова и его заместителя Илью Шмакова, который на первом заседании "обновленного" совета занял должность главы округа.

Константин Леньков