           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:17

Медведев выдвинул Макарова на место в руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме

фото ЗакС политика Медведев выдвинул Макарова на место в руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру экс-спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова на должность одного из первых заместителей руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Бывший председатель регионального парламента рекомендован на место зама по организационной работе.

"Долгое время он возглавлял очень сложное Законодательное собрание в Петербурге, возглавляет партию в Северной столице, человек, который действительно тоже многое умеет", - заявил Медведев.

В качестве первого зама по законопроектной деятельности предложена кандидатура Дмитрия Вяткина.

Напомним, Макаров был председателем пятого и шестого созывов Заксобрания Петербурга в 2011-2021 годах. Он утверждал, что готов оставаться на этом посту и дальше, однако под давлением партийного руководства и Смольного был вынужден уйти из регионального парламента в федеральный. На выборы в Госдуму он шел под вторым номером петербургского списка "Единой России". 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru