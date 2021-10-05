Смольный планирует завершить строительство 13 детсадов, 9 школ и 1 здания прокуратуры в 2022 году

Согласно адресной инвестиционной программе, в 2022 году в Петербурге намечено завершение строительства 43 социальных объектов. Это следует из презентации, представленной главой комитета по экономической политике Валерием Москаленко на заседании городского правительства 5 октября.

Планируется построить 13 детских садов, 11 объектов здравоохранения, 9 объектов общего образования и 5 спортивных объектов. Также завершится возведение пожарного депо, киноконцертного комплекса, центра реабилитации, здания прокуратуры и психоневрологического диспансера.

Отметим, что, выступая на "нулевых чтениях" проекта бюджета в августе, Москаленко говорил о планах ввода в эксплуатацию в 2022 году 50 соцобъектов. В том числе 16 детсадов, 14 объектов здравоохранения, 8 школ, 4 объектов спорта и так далее.