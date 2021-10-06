Страны - участницы ОЗХО направили России вопросы по отравлению Навального

Страны, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, направили России вопросы об отравлении политика Алексея Навального в августе 2020 года, сообщили представители делегации Великобритании в ОЗХО в Twitter.

Запрос направили 45 стран, входящих в ОЗХО, он приурочен к открытию 98-й сессии исполнительного совета организации. У России есть 10 дней на ответ.

Какие именно вопросы задают страны по поводу отравления Навального, пока не уточняется. Они пообещали дать подробности на сайте ОЗХО.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне последствий отравления, его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

К годовщине отравления Навального свое заявление опубликовал Евросоюз. В нем ЕС призвал Россию провести "прозрачное расследование этого покушения на убийство без дальнейших промедлений" и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в его ходе.