Фракцию "Яблоко" в ЗакСе Петербурга возглавил Шишлов, "СР - За правду" - Шишкина

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 6 октября зачитал имена руководителей парламентских фракций.
Ряды единороссов, как и ожидалось, возглавил Павел Крупник. Его заместителем избрали Алексея Макарова.
Лидером парламентских коммунистов стал Роман Кононенко. Фракцию "Справедливая Россия" возглавила вице-спикер Марина Шишкина.
Депутатами от ЛДПР продолжит руководить Павел Иткин. Его замом избрали Максима Яковлева.
Фракцию "Новые люди" возглавил Дмитрий Павлов. Замещать его будет Ольга Герасина.
Александр Шишлов стал руководителем фракции "Яблоко". Его заместителем - Борис Вишневский.