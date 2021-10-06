Число погибших при крушении маломерного судна в Белом море возросло до двух человек

Спасатели обнаружили тело второго погибшег при крушении маломерного судна "Фаворит" в Белом море, передает ТАСС.

По словам представителя экстренных служб, тело прибило к берегу волной. Судьба еще двух человек остается неизвестной: собеседник агентства отметил, что шансов найти выживших практически нет.

Днем 5 октября судно "Фаворит", которое вышло в Белое море на рыбалку, подало сигнал бедствия: оно частично затонуло во время шторма. На борту находилось пять человек: двое погибли, один выжил, еще двое пропали без вести.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

фото: zmsut.sledcom.ru