ЗакС прекратил полномочия омбудсмена Петербурга Шишлова

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 октября досрочно прекратило полномочия регионального уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Он проработал в этой должности 9,5 года, а в сентябре стал депутатом городского парламента.

Шишлов с трибуны поблагодарил своих коллег по аппарату омбудсмена.

- Мы создали эффективный институт государственной правозащиты, - отметил депутат.

Он также заявил, что возобновляет членство в партии "Яблоко" и рекомендовал на должность своего преемника руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольгу Штанникову.

Сергей Еремеев