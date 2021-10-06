Центризбирком передал девять вакантных мандатов депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия 6 октября приняла решение о передаче вакантных мандатов депутатов Государственной думы. Всего свободными оставались 12 мест в парламенте, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, девять человек готовы принять мандаты и направили в Центризбирком необходимые документы. Члены Центрального избиркома единогласно зарегистрировали их парламентариями.

Еще три человека отказались от депутатских кресел, сообщил Шевченко. Следующие в очереди на эти мандаты готовы подтвердить свое согласие войти в Госдуму, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она предложила решить вопрос оперативно и зарегистрировать этих людей.

София Саттарова