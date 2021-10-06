Суточная смертность от коронавируса в России впервые превысила 900 человек

В России впервые за все время эпидемии зафиксировали более 900 смертей от коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки зарегистрировано 929 летальных исходов от коронавируса. По официальным данным, на 6 октября от болезни умерли 212 625 россиян.

За последние сутки выявлено 25 133 случая заражения коронавирусом. Нарастающим итогом за все время эпидемии в России зафиксировали 7 662 560 случаев заболевания.

В Петербурге заболели еще 2 187 человек, заболеваемость продолжает расти. В Москве, где больше всего переболевших коронавирусом за все время, выявлено еще 3 589 зараженных, в Подмосковье, которое на третьем месте, - 1 410.