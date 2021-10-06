Полиция задержала обвиняемую в мошенничестве экс-замминистра просвещения Ракову

Полицейские задержали бывшего замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову, сообщили представители МВД.

Ракову доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. С ней проводят следственные действия. Ранее Ракова была объявлена в розыск после того, как она не явилась на допрос 30 сентября.

На Ракову заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Ее обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.