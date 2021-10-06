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Новости 12:23

Директор Государственного музея имени Пушкина отказался от мандата депутата Госдумы от "Единой России"

фото ЗакС политика Директор Государственного музея имени Пушкина отказался от мандата депутата Госдумы от "Единой России"

Директор Государственного музея имени Пушкина Евгений Богатырев отказался от мандата депутата Госдумы восьмого созыва, передает ТАСС.

Богатырев участвовал в выборах в нижнюю палату парламента от "Единой России". Центризбирком на заседании 6 октября передал ему мандат актера Владимира Машкова: он тоже отказался от места в Госдуме. Однако Богатырев отказался от мандата, и место передали командиру московского отделения "Российских студенческих отрядов" Юлии Дрожжиной.

6 октября ЦИК зарегистрировала 11 депутатов Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам "Единой России", до этого были зарегистрированы еще 114 единороссов. Всего партия получила 324 мандата: 126 по списку и 198 - по одномандатным округам.

 


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