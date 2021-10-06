           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:20

ЦИК распределила все мандаты депутатов Госдумы

фото ЗакС политика ЦИК распределила все мандаты депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов на все мандаты Государственной думы. Последние три вакантных места ЦИК распредилила 6 октября.

Ранее в тот же день Центризбирком зарегистрировал в качестве федеральных парламентариев девять человек. Речь идет о кандидатах партий по общефедеральным спискам. Всего таких 225 человек от пяти партий.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что 88 человек отказывались от мандатов - их передавали следующим в списках. Еще 225 мандатов распределяются между победителями выборов по одномандатным округам. 

Напомним, большинство мест в Госдуме после голосования получила партия "Единая Россия". У нее 324 мандата. Также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста и пять самовыдвиженцев. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru