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"Новые люди" внесут в ЗакС инициативу о возможности совмещать работу и депутатство

фото ЗакС политика "Новые люди" внесут в ЗакС инициативу о возможности совмещать работу и депутатство

Фракция "Новые люди" намерена внести в Заксобрание Петербурга проект закона, согласно которому депутат сможет отказаться от зарплаты в парламенте и заниматься профессиональной деятельностью. Об этом ЗАКС.Ру 6 октября сообщил лидер фракции Дмитрий Павлов.

- Депутат сможет выбирать, будет ли он работать как профессиональный депутат, получать соответствующую зарплату и весь сопутствующий пакет, как сейчас. Но, может быть, это врач, который работает в "красной зоне", и он не хочет оставлять свою работу, хочет спасать людей, и у него есть время и компетенции быть депутатом, то почему нет? У него должна быть такая возможность, - объяснил суть инициативы Павлов. 

В настоящее время законодательство Петербурга разрешает совмещать депутатскую работу с преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. "Новые люди" уверены, что совмещение должно быть доступно и для представителей других профессий. 

Павлов до избрания депутатом был президентом группы компаний "Колвэй". На парламентские выборы в Петербурге "Новые люди" шли под лозунгом о возможности народным избранникам совмещать работу в парламенте с профессиональной деятельностью. Павлов выходил в пикет к Мариинскому дворцу с плакатом "Депутаты без зарплаты".

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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