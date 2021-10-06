"Солдатские матери Петербурга" прекратят защищать военнослужащих

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" 5 октября сообщила на своем сайте о прекращении работы с военными, проходящими срочную службу или по контракту. Причиной для такого решения стал перечень ФСБ о сведениях, которые не содержат гостайны, но могут быть использованы против безопасности России, сообщается на сайте организации. Из-за него правозащитники рискуют получить статус иноагента, который, по словам руководителя проекта Оксаны Парамоновой, сделает их работу невозможной.

Правозащитники опасаются возможного уголовного преследования, так как их основная сфера деятельности попадает сразу под несколько пунктов из списка силовиков. Одна из них - "сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках". По закону статус агента обязателен для тех, кто "целенаправленно" собирает подобную информацию.

"...на данный момент наша работа оказывается ненужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу", - говорится на сайте организации.

Сейчас "Солдатские матери" не значатся в списке НКО, выполняющих функции иностранного агента. В 2014 году их добавили в реестр, но уже через год правозащитникам удалось доказать, что они не получали иностранного финансирования и не участвовали в политической деятельности. В октябре 2016 года Минюст исключил их из перечня. Председатель правозащитной организации Парамонова поделилась, что работать с военнослужащими в таком статусе не получится.

- Эта практика показала, что работа в таком статусе в принципе невозможна, потому что командованием округа [в 2014 году] была сформулирована позиция для воинских частей, чтобы они не работали с иноагентами, - рассказала Парамонова.

Она отметила, что ярлык "иноагента" сильно повлиял на военнослужащих, которые, по ее словам, и так не слишком активно защищают себя в последние годы даже там, где нарушение их прав и законодательства очевидно, и надеются договориться с командованием, переждать.

"Солдатские матери" продолжат защищать права призывников и военнообязанных, готовящихся к прохождению альтернативной военной службы, но, как рассказала Парамонова, работа и в этих направлениях затруднится. Закон "об иноагентах" обязывает согласовывать каждое публичное мероприятие, что сделает просветительскую деятельность в области прав призывников трудно реализуемой. Подготовка отчетов для Минюста в таком случае станет основной деятельностью организации, добавила она.

"Солдатские матери Санкт-Петербурга" занимаются вопросами защиты прав военнослужащих с 1991 года. Организация бесплатно оказывает юридическую и консультационную помощь, а также проводит мониторинг нарушений и подготавливает обращения в уполномоченные надзорные ведомства.

Константин Леньков