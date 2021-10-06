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Прокуратура просит назначить главе "Альянса врачей" Васильевой более полутора лет ограничения свободы

фото ЗакС политика Прокуратура просит назначить главе "Альянса врачей" Васильевой более полутора лет ограничения свободы

Гособвинение запросило 1 год и 8 месяцев ограничения свободы для главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой по "санитарному делу", сообщили в пресс-службе суда.

Васильеву, как и других фигурантов дела, обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм). Суд объявил перерыв до 13 октября.

Напомним, фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. По версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

Ранее Преображенский суд уже вынес приговоры другим фигурантам дела. Любови СобольДмитрию Барановскому и Кире Ярмыш назначили по полтора года ограничения свободы,Николаю Ляскину,  Марии Алехиной, Люсе Штейн и Олегу Степанову — год, Олегу Навальному — год условного срока. 

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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