Экс-омбудсмена Шишлова не захотели включать в комитет по законодательству ЗакСа

Член фракции "Яблоко", бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге 6 октября предложил комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке включить его в состав парламентского комитета по законодательству, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Кандидатуру "яблочника" поддержал только один человек. Вероятно, это был он сам.

Девять членов комиссии проголосовали за делегирование в комитет члена "Единой России" Любови Егоровой и лидера фракции КПРФ Романа Кононенко.

Шишлов, представляя свою кандидатуру, подчеркнул, что имеет опыт работы руководителем комитета по образованию и науке.

- Кроме того, я хочу, чтобы в комитете были представлены все фракции, - заметил "яблочник".

Единороссы Юрий Авдеев и Елена Рахова заметили, что Шишлов уже состоит в двух постоянных комиссиях, а быть членом трех и более органов ЗакСа нельзя. Кандидат на это заявил, что может покинуть состав комиссии по вопросам законности, если его делегируют в комитет.

В бюджетно-финансовый комитет ЗакСа комиссия по образованию направила единороссов Авдеева и Рахову.

Сергей Еремеев