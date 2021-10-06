СК возбудил еще четыре дела после публикации видео с пытками заключенных в тюремной больнице Саратова

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило еще четыре уголовных дела по фактам применения пыток к осужденным в тюремной больнице, сообщили представители СК.

Дела возбуждены по п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) по двум эпизодам и п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения) по еще двум. Также расследуются еще три уголовных дела по ст. 132 УК РФ (изнасилование), в которых пострадавшие - четверо заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН по Саратовской области после обнародования видео с пытками, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. Уволены начальник тюремной туберкулезной больницы № 1 региона Павел Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.