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Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на спортивных соревнованиях в Петербурге на 30% в октябре

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны на спортивных соревнованиях в Петербурге на 30% в октябре

Роспотребнадзор согласовал заполняемость в 30% "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и СК "Юбилейный" в октябре, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На спортивные арены пустят лишь зрителей, имеющих QR-код, который подтверждает или вакцинацию от коронавируса, или перенесенное в течение последнего полугода заболевание.

Кроме того, сообщил Пиотровский, главный санитарный врач Анна Попова согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run. Марафон Пушкин - Петербург состоится 17 октября.

 


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