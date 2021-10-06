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В Петербурге пополнили резерв ковидных коек 544 новыми местами

фото ЗакС политика В Петербурге пополнили резерв ковидных коек 544 новыми местами

За минувшие 24 часа в Петербурге увеличилось количество мест для больных коронавирусной инфекцией: коечный резерв пополнили 544 местами, таким образом их общее число стало 7 396, проинформировали в комитете по здравоохранению.

"Добавлены койки в уже развёрнутых учреждениях. По 50–100 коек", — отчитались в комздраве.

Всего в ковидных отделениях на сегодняшний день лежат 5 889 инфицированных, за сутки их стало на 437 человек больше. 550 находятся в реанимации, 249 подключены к ИВЛ. 26 921 житель Петербурга лечится амбулаторно на дому.

Курс вакцинации начали ещё 3 220 горожан. Завершили цикл, включая укол "Спутником Лайт", — 6 877.

Всего с начала городской прививочной кампании от COVID-19 привились 1,7 млн петербуржцев. В запасе фармбазы ещё 888 тысяч доз.


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