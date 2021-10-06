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Новости 16:41

Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание князя Романова

фото ЗакС политика Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание князя Романова

Военные, согласовавшие отправку роты почётного караула на венчание князя Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини, были привлечены к дисциплинарной ответственности. По информации РИА "Новости", сделано это было лично по поручению главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - поделились с агентством в Минобороны.

Церемония проходила в Исаакиевском соборе в окружении высокопоставленных гостей со всей Европы 1 октября. Венчал молодожёнов сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Гостями торжества стали дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, бывший детский омбудсмен Павел Астахов и сенатор Людмила Нарусова. 

ЗАКС.Ру показывал, как прошла церемония.


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