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Новости 17:06

Экс-главу чебоксарского штаба Навального* задержали из-за твита об "Умном голосовании"

фото ЗакС политика Экс-главу чебоксарского штаба Навального* задержали из-за твита об "Умном голосовании"

В Чебоксарах задержали бывшего главу штаба Навального* Семёна Кочкина, уведомляет "ОВД-Инфо"**.

В оперативном мероприятии, уточняют журналисты, принимали участие сотрудники Центра "Э".

В отношении Кочкина составили протокол за упоминание в Twitter проекта оппозиционера "Умное голосование".

Обновлено 17:36 Семёна Кочкина оставляют на ночь в отделе полиции: на него составили два протокола: по статьям 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) и 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП РФ.

Добавим, ранее за твит про УГ под двойной административный арест был отправлен редактор ростовского издания "Голос" Игорь Хорошилов: в спецприёмник его поместили из-за публичной демонстрации "экстремистской" символики "Умного голосования", которое правоохранители автоматически приравнивают к запрещённому ФБК***.

**"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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