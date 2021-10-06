Суд отправил в СИЗО мужа экс-замминистра просвещения Раковой по делу о мошенничестве

В Москве суд решил поместить в СИЗО супруга бывшей замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артура Стеценко в рамках уголовного дела о мошенничестве, информирует объединённая пресс-служба столичных судов.

Стеценко занимает должность генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" – именно этой компании при содействии Раковой на посту замглавы Минпросвещения выделили 50 млн рублей из бюджета.

Ранее саму Ракову задержали. В её отношении заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Вице-президента Сбербанка обвиняют в том, что она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение средств из бюджета обозначенному фонду. В качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Впоследствии выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.