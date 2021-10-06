Самый большой павильон в "Ленэкспо" вновь начнёт принимать COVID-больных

Начиная с 8 октября наибольший, седьмой, павильон в петербургском "Ленэкспо" вновь будет принимать COVID-заражённых горожан, оповестили в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

В уже функционирующем павильоне №5 для ковидных больных осталось всего 50 коек из 295.

"Седьмой" стоял законсервированным с начала августа. С пятницы в него будут направлять пациентов с лёгкой и средней формой коронавирусной инфекции.

Временный ковидарий в "Ленэкспо" разбили в мае 2020 года во время первой волны пандемии COVID-19. Он принимал больных вплоть до февраля 2021 года. Второй раз он был открыт с мая по август.