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Экс-сенатора Шпигеля экстренно госпитализировали из СИЗО в гражданскую больницу

фото ЗакС политика Экс-сенатора Шпигеля экстренно госпитализировали из СИЗО в гражданскую больницу

Бывшего сенатора Бориса Шпигеля, пребывающего в столичном СИЗО "Матросская тишина" по коррупционному делу, экстренно перевели в гражданскую больницу ввиду значительного ухудшения состояния здоровья, уведомил ТАСС источник.

68-летнему бизнесмену Шпигелю уже неоднократно требовалась госпитализация из-за проблем со здоровьем. Арестант высказывал публичные опасения за свою жизнь в заключении, поскольку страдает рядом тяжелых хронических заболеваний и постоянно нуждается в капельницах. По мнению члена ОНК Александра Хуруджи, состояние здоровья Шпигеля не позволяет ему находиться в условиях СИЗО.

Напомним, Шпигеля арестовали 23 марта 2021 года – на следующий день после ареста бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По версии следствия, чиновник получал от предпринимателя взятки, в том числе в форме дорогих подарков. Инкриминируемая фигурантам сумма превышает 20 млн рублей.


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