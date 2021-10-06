ЗакС оставил Петербург без омбудсмена

Фото Михаила Масленникова

Заксобрание Петербурга на заседании 6 октября прекратило полномочия омбудсмена Александра Шишлова. Теперь он избранный депутат и не может оставаться в прежней должности. Бывший уполномоченный по правам человека получил подарки и услышал теплые слова в свой адрес. Но включать в комитет по законодательству его не стали.

Почти все вопросы очередного заседания парламента Петербурга внесли с голоса. Комитет по законодательству еще не сформирован и составлять проект повестки пока некому.

Помимо нескольких технических документов, депутаты приняли в первом чтении инициативу Смольного о денежных выплатах юбилярам-долгожителям. Ее внесли еще в начале сентября, при прошлом созыве, но до выборов решили не рассматривать.

В Большом зале помимо депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Мариинского дворца присутствовали парламентарии прошлого созыва Галина Назарова, Борис Ивченко и Евгений Никольский. Неделю назад заседание посещал экс-вице-спикер Анатолий Дроздов. На первых встречах депутатов в зале присутствовал член Горизбиркома Алексей Березин. Проигравший выборы по Пушкинскому району единоросс Юрий Бочков продолжает ходить в Заксобрание на работу. Он устроился в аппарат городского парламента.





ЗакС прекратил полномочия Александра Шишлова в должности регионального омбудсмена. Он сам стал депутатом и возглавил фракцию "Яблоко". Совмещать работу в парламенте с обязанностями уполномоченного по правам человека законом запрещается. Тем не менее, два депутата всё равно проголосовали за то, чтобы Шишлов не покидал свой пост.

- Александр Владимирович, два человека против того, чтобы вы уходили со своей позиции, - заметил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Шишлов получил из рук спикера в качестве подарка часы и картину. Экс-омбудсмен поблагодарил аппарат, с котором проработал 9,5 лет.

- Мы с моими коллегами помогли, без преувеличения, тысячам людей. Мы создали эффективный институт государственной правозащиты, - заявил Шишлов с трибуны.

Он также объявил, что, будучи омбудсменом был вынужден приостановить членство в партии, но теперь намерен восстановиться в "Яблоке". В качестве преемника Шишлов предложил руководителя аппарата омбудсмена Петербурга Ольгу Штанникову. Бельский заметил, что вопрос о кандидатурах будет обсуждаться позже.

Штанникова шла на выборы третьим номером по списку "Яблока". В случае, если бы партии удалось доказать в суде победу своего представителя Бориса Вишневского по одномандатному округу № 2, она бы получила депутатский мандат. Суды по отмене результатов голосования на отдельных участках этого округа еще продолжаются, но пока проходят не в пользу "яблочников".

В завершении непродолжительного заседания Бельский выступил перед депутатским корпусом с речью. Он поздравил всех с началом парламентского года и пожелал удачи.

- Вы должны понимать, что любой депутат, неважно, от какой он партии, - это лицо Законодательного собрания. Законодательное собрание Санкт-Петербурга является примером для всех Законодательных собраний Российской Федерации. Помните об этом. Знайте, что если где-то вы оступились, то вы оступились не только сами - с вами оступились все ваши коллеги, - заявил спикер.

Последовавший после брифинг Бельского прошел в привычной манере. Журналистов ожидали лаконичные и сухие ответы на их вопросы. Председатель ЗакСа, например, подтвердил, что в минувшую пятницу в правительственной резиденции К-2 состоялся банкет по случаю избрания депутатов, но заверил, что не знает, за чей счет был этот прием. На вопрос о судьбе внесенного два года назад губернатором законопроекта в защиту парка Малиновка - на днях к спикеру обратились по этому поводу активисты - Бельский ответил, что пока ничего конкретного сказать не может, поскольку комиссия по городскому хозяйству еще не собиралась.







Наиболее эмоционально и полно председатель ЗакСа высказался о новом празднике День отца:

- Конечно, мы не должны преуменьшать вклада матери. Мать вообще всё делает. Но тот маленький кусочек, который остается отцам, он проходит незамеченным, поэтому президент принял такое решение [об учреждении праздника], чтобы и матери узнали, что отцы участвуют в воспитании детей. Мне кажется, этот праздник важен для того, чтобы и отцы в том числе осознавали важность того, что они являются отцами, что они должны участвовать в воспитании своих детей.





После пленарного заседание впервые собрались комиссии ЗакСа. Им предстояло делегировать своих членов в составы парламентских комитета по законодательству (КПЗ) и бюджетно-финансового комитета (БФК). Первый генерирует законодательные инициативы, второй занимается бюджетными вопросами, в том числе вносит поправки к проекту городской казны.

На заседании комиссии по образованию, культуре и науке в центре внимания вновь оказался Шишлов. Он убеждал коллег, что в КПЗ необходимо направить именно его. Во-первых, перечислял бывший омбудсмен, у него есть опыт руководства думским комитетом по образованию и науке, во-вторых, так в КПЗ будет представлено больше фракций. Единороссы Юрий Авдеев и Елена Рахова обратили внимание, что депутат может состоять только в двух парламентских органах, а для Шишлова комитет станет третьим. "Яблочник" уверял их, что покинет комиссию по правопорядку и законности, если его делегируют. Однако получить он смог только один голос. Вероятно, свой собственный. По мнению Шишлова, его не пустили в комитет из политических соображений.

- Процедура стандартная. Андрея Кутепова же тоже выдвигали в Совет Федерации, а член Совета Федерации тоже не может быть депутатом Заксобрания. Но его выдвинули и потом он сложил полномочия. То же самое и здесь - выходишь из второй комиссии и всё, - отметил бывший омбудсмен в разговоре с ЗАКС.Ру.

Комиссия по городскому хозяйству не стала выдвигать в комитет и другого "яблочника" Бориса Вишневского. Он рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании комиссии вопрос о своем выдвижении не поднимал, поскольку ему заранее сказали, что рекомендовать будут других людей. Представителей "Яблока" - самой малочисленной и самой оппозиционной фракции ЗакСа - не было в комитетах и прошлого созыва.











Текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников