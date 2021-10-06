           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:35

Шеф-редактора The Insider оштрафовали на 156 тысяч рублей по иску журналиста из Нидерландов

фото ЗакС политика Шеф-редактора The Insider оштрафовали на 156 тысяч рублей по иску журналиста из Нидерландов

Черемушкинский райсуд Москвы решил оштрафовать шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова 156 тысяч рублей, удовлетворив иск нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа о защите чести, уведомила ТАСС адвокат Сталина Гуревич.

Доброхотов также должен опровергнуть информацию, которую истец считает порочащей его деловую репутацию. Иск блогера удовлетворили частично, изначально он требовал компенсации в 2 млн рублей, добавила Гуревич.

В рамках обозначенного разбирательства домой к Доброхотову приходили с обыском. Российский журналист упоминал его в публикации, где утверждалось, что ван дер Верфф якобы мог сотрудничать с ГРУ и получать деньги за распространение сведений о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing. Дело возбуждено по заявлению нидерландца из-за поста в Twitter-аккаунта Доброхотова.

В ходе обысков у Доброхотова изъяли, в том числе, загранпаспорт, однако ему всё равно удалось уехать за рубеж по внутреннему паспорту: после ФСБ возбудила новое дело о незаконном пересечении границы РФ. В рамках уже данного 30 сентября у родных Доброхотова прошла серия обысков. После его отца и жену журналиста увезли на допрос. В ФСБ заявили, что Доброхотов объявлен в розыск.

*The Insider включён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru