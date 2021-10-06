Минфин: Начиная с марта 2022 года в России можно будет купить вино онлайн

В Министерстве финансов РФ известили о начале эксперимента по продаже алкоголя через "Почту России": в исследовании будут принимать винные продукты отечественного изготовления. К реализации подключат разные маркетплэйсы, действующие на территории страны, уточнили в Минфине.

"С 31 марта 2022 года до 31 декабря 2024-го планируется проведение эксперимента с АО „Почта России" по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина", - приводит журнал "Компания" заявление министерства.

Онлайн-площадкой для проведения эксперимента будет сайт "Почты России". Ресурс также станет посредником для других компаний, которые заключат договор с почтовым оператором. Перечень ресурсов определят федеральные власти.

Ранее в РБК сообщали, что первыми регионами, где "Почта России" запустит сервис по онлайн-продаже вина, будут Мордовия и Подмосковье.

Напомним, что купить спиртосодержащую продукцию через интернет в России нельзя с 2007 года.