Хованскому продлили арест еще на месяц

Куйбышевский районный суд Петербурга 6 октября продлил содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Он останется в СИЗО до 8 ноября. Защита настаивала на домашнем аресте.

Следователей заинтересовала запись трансляции Хованского 2018 года, на котором он исполняет песню о теракте на Дубровке 2002 года. Им показалось, что блогер одобряет действия террористов. Его деяние квалифицировали как оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Хованскому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Хованский заявлял, что действительно исполнял песню, но это было в 2012 году. Тогда его действия не нарушали уголовный кодекс.

Заседание должно было начаться еще в днем, но решение озвучили лишь в 21:00. Все это время неравнодушные ждали на улице. Из-за коронавирусных ограничений суд не допускает на заселение никого, кроме участников процесса.

Поддержать блогера пришли десятки людей. Среди них рэпер Оксимирон и стример Илья Мэддисон. К зданию суда приехали сотрудники полиции. Четыре экипажа ДПС перекрыли движение на Караванной улице, а полицейские, прибывшие на четырех микроавтобусах, в полной экипировке не подпускали журналистов к автозаку в котором, предположительно, находился Хованский.

Константин Леньков