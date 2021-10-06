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Новости 6 октября, 23:41

Хованскому продлили арест еще на месяц

фото ЗакС политика Хованскому продлили арест еще на месяц

Куйбышевский районный суд Петербурга 6 октября продлил содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма. Он останется в СИЗО до 8 ноября. Защита настаивала на домашнем аресте. 

Следователей заинтересовала запись трансляции Хованского 2018 года, на котором он исполняет песню о теракте на Дубровке 2002 года. Им показалось, что блогер одобряет действия террористов. Его деяние квалифицировали как оправдание терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Хованскому грозит лишение свободы на срок до семи лет. 

Хованский заявлял, что действительно исполнял песню, но это было в 2012 году. Тогда его действия не нарушали уголовный кодекс. 

Заседание должно было начаться еще в днем, но решение озвучили лишь в 21:00. Все это время неравнодушные ждали на улице. Из-за коронавирусных ограничений суд не допускает на заселение никого, кроме участников процесса. 

Поддержать блогера пришли десятки людей. Среди них рэпер Оксимирон и стример Илья Мэддисон. К зданию суда приехали сотрудники полиции. Четыре экипажа ДПС перекрыли движение на Караванной улице, а полицейские, прибывшие на четырех микроавтобусах, в полной экипировке не подпускали журналистов к автозаку в котором, предположительно, находился Хованский.

Константин Леньков


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