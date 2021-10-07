Навальный удостоился немецкой премии за вклад в защиту свободы слова

Сидящий в российской тюрьме оппозиционер Алексей Навальный был заочно награждён немецкой премией M100 Media Award, которую вручают за вклад в защиту свободы СМИ и слова, а также за укрепление демократических устоев, информирует Deutsche Welle.

На сайте премии указано, что консультативный совет коллоквиума остановил свой выбор на российском политике, так как его преследование "даёт четкий сигнал о важности защиты европейских ценностей через независимую оппозицию и гражданское общество, справедливый суд и защиту основных прав человека".

Вручение Навальному премии также позволяет вспомнить о "почти 400 политических заключенных в России, убитых политиках и журналистах", утверждают организаторы.

Награду за Навального получил его соратник Леонид Волков.

"Мы в Германии иногда жалуемся на притеснения плюрализма или ограничения свободы слова, но какими мелкими кажутся наши жалобы на фоне происходящего в России", — высказался на церемонии глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

Премию M100 Media Award учредили в 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова. В 2017 году её вручили гендиректору "Дождя"* Наталье Синдеевой, в 2014 году — мэру Киева Виталию Кличко.

*"Дождь" включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов