СПбГУ уволил замдекана, разделявшего студентов на "нормальных", "убогих" и "саботажников"

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета отстранило от работы первого заместителя декана экономического факультета доцента Юрия Гузова. На его место назначили доцента Виктора Титова, следует из послания проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева, опубликованного в виртуальной приёмной вуза.

Причина упразднения Гузова в должности — неэтичные высказывания в адрес студентов.

Ранее в СПбГУ предложили учащимся принять участие в переписи населения, которая стартует в конце сентября, вместо практики по профильным предметам. Соответствующее соглашение вуз заключил с Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, пообещав предоставить переписчиков.

Часть студентов резонно возмутилась. В ответ на их негодование Гузов заявил, что "нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтёры, саботажники ждут отчисления". Учащиеся вуза сочли его реплики оскорбительными и потребовали, чтобы руководство обратило на этот случай внимание.

Согласно соглашению, каждый студент-переписчик обязан будет обойти 200 квартир в закреплённом за ним районе города. Примечательно, но заниматься этим делом учащимся придётся после пар.

Трудиться переписчиками с 15 октября по 14 ноября должны будут все студенты гуманитарных направлений третьего курса. За месяц труда им обещано выплатить по 18–20 тысяч рублей. При этом студентам, получающим соцвыплаты, как льготникам не может быть начислена зарплата, они могут участвовать в переписи только как волонтёры.