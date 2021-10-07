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Избирком Петербурга зарегистрировал депутатом ЗакСа единоросса Носова

фото ЗакС политика Избирком Петербурга зарегистрировал депутатом ЗакСа единоросса Носова

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 7 октября зарегистрировала в качестве депутата Законодательного собрания Владимира Носова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Новоиспеченного парламентария выдвинула партия "Единая Россия".

Глава Горизбиркома Наталья Чечина вручила Носову удостоверение депутата и поздравила с получением мандата.

Новый парламентарий получил место после ухода из ЗакСа другого единоросса Андрея Кутепова. Его новый созыв парламента делегировал в Совет Федерации. 

Напомним, Носов был депутатом прошлого — шестого — созыва ЗакСа. Тогда в парламент он прошел тоже по списку партии. До избрания депутатом Носов работал в аппарате ЗакСа.

София Саттарова


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